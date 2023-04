Roma-Feyenoord: Olimpico chiuso per i tifosi olandesi

ROMA - Il viceprefetto vicario di Roma, Raffaela Moscarella, in vista della partita di ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Roma-Feyenoord (giovedì 20 aprile) a quanto si apprende ha adottato il provvedimento di chiusura del settore ospiti dello stadio Olimpico e di divieto della vendita dei biglietti in tutti gli altri settori ai residenti in Olanda. Il Casms (Centro analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive) del ministero dell'Interno si è espresso a favore della decisione onde evitare i problemi d'ordine pubblico vissuti nel 2015. La palla adesso passa alla Prefettura alla quale spetta il compito di formalizzare il tutto traducendolo in una ordinanza definitiva.