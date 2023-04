Dybala trascina la Roma: numeri da record in Serie A

Con il rigore trasformato contro la Sampdoria, Paulo Dybala raggiunge la doppia cifra di gol per la settima volta in Serie A . La Joya sta bene e lo testimoniano i numeri della sua prima stagione in giallorosso. L'argentino, infatti, come riporta Opta, ha realizzato almeno 10 reti e servito almeno cinque assist nel massimo campionato: dal 2004-05, solo tre giocatori hanno registrato sette stagioni con 10 o più gol e 5 o più assist. Si tratta di Zlatan Ibrahimovic, Antonio Di Natale e Francesco Totti.

Dybala, l'exploit al Palermo e la chiamata della Juventus

Dybala, portato in Italia da Zamparini nell'estate del 2012, al suo primo anno in Serie A mise a segno tre reti, due alla Sampdoria al Barbera e uno alla Lazio, in 27 presenze. Reti che però non bastarono al Palermo per mantenere la categoria. In cadetteria, con 5 marcature e 6 assist, la Joya contribuì all'immediata risalita dei rosanero facendo registrare la stagione seguente un vero e proprio exploit: 13 gol e 10 assist. Numeri importanti che gli valsero la chiamata della Juventus che versò 40 milioni di euro (32+8 di bonus) nelle casse del club siciliano pur di accaparrarsi il suo cartellino.

Dybala, gli anni alla Juventus e il passaggio alla Roma

La Joya, seppur giovane e alla prima esperienza in un top club, non ebbe bisogno di nessun periodo di adattamento e al primo anno fece registrare già 19 gol e 7 assist in 34 gettoni. L'anno seguente uno stiramento lo tenne fuori per quasi due mesi ma chiuse comunque con 31 presenze condite da 11 gol e 8 assist. La stagione 2017-18 è stata la migliore in assoluto per Dybala in Serie A: un gol ogni 107' per un totale di 22 reti e 5 assist in 33 apparizioni. Da quel momento, a causa anche di diversi infortuni, l'argentino non è più riuscito a mantenere i numeri ai quali aveva abituato i tifosi della Vecchia Signora a eccezione del campionato 2019-20, con 11 gol e altrettanti assist in 33 presenze, e dello scorso anno chiuso, nonostante i continui problemi fisici, con 10 firme e 5 assist. Gli anni più bui del Dybala bianconero sono stati il 2019 (5 reti e 2 assist in 30 presenze) e il 2021 (4 gol e 3 assitenze in 20 apparizioni). Terminata l'avventura torinese, la Joya ha cercato il rilancio alla Roma dove, con Mourinho in panchina, sembra esser tornato quello dei momenti migliori: nonostante i soliti infortuni, in appena 21 partite Dybala ha già timbrato il cartellino ben 10 volte e fornito 7 assist ai compagni.