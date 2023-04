Dybala al Colosseo con Diletta Leotta: "Provando una cosa impossibile"

"Un nuovo monumento di Roma". L'immagine sullo sfondo è quella del Colosseo , ma il soggetto in questione è Paulo Dybala, decisivo nell'ultima partita contro la Sampdoria proprio all'Olimpico con un gol su rigore . A parlare, invece, è Diletta Leotta che tramite le sue storie su Instagram ha annunciato la Joya in questo modo. Una passeggiata nella capitale per parlare con l'argentino e una possibile nuova intervista per qualche speciale di Dazn.

Dybala e Diletta al Colosseo

"Stiamo provando a fare una cosa impossibile" continua nelle storie Diletta Leotta. Poi l'inquadratura si sposta a far vedere Dybala e il pubblico presente a seguire la giornalista e l'attaccante della Roma. Impossibile camminare e non essere presi d'assalto per chiedere foto, autografi e osservare da vicino il campione del Mondo argentino. "Difficile, ma ci riusciremo" le parole invece pronunciate proprio dall'attaccante giallorosso. E poi via, la camminata per iniziare ad avvicinarsi sempre di più al Colosseo.