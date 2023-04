Roma, Dybala contro il Toro si esalta e non perde mai

ROMA - L’incertezza sul futuro con Mourinho che piace in Premier e Liga , il terremoto plusvalenze che ha scosso la Capitale e una gara, quella con il Torino , da preparare. A disposizione è rimasta solo la rifinitura di oggi, poi la partenza, ma senza fare prima la conferenza stampa. Meglio pensare solo al campo e proprio questo il portoghese ha chiesto nelle ultime ore alla sua squadra, visto quanto sta succedendo fuori dal rettangolo di gioco. L’obiettivo è sempre lo stesso: centrare la zona Champions che garantirebbe alla Roma un futuro diverso, a partire dai suoi due gioielli Mourinho e Dybala . Il futuro della Joya è legato a quello dello Special, ma il quarto posto giallorosso passerà anche e soprattutto dalle giocate dell’ex Juventus , il cui agente in questi giorni è in Italia. Più precisamente a Roma , dove non c’è stato ancora modo di parlare con la dirigenza capitolina, con la quale dovrebbe discutere la rimozione della clausola che pende sul contratto del suo assistito.

Roma, Dybala contro il Torino non ha mai perso: la statistica

Nel frattempo, come chiesto dal suo allenatore, Paulo è concentrato sulla partita di domani. Tornerà nella Torino che da rivale ha fatto dannare. Tra Palermo e Juventus, infatti, non ha mai perso contro i granata: diciotto gare disputate tra campionato e Coppa Italia, 11 vittorie e 7 pareggi. Cinque le reti segnate, tre gli assist e spesso la palma di migliore in campo. Per anni la gara con il Torino è stata un derby e per questo ci terrà a fare bene, provando anche a cercare quello che sarebbe il suo undicesimo gol stagionale. Qualora dovesse riuscirci - da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (2004-05) - Dybala potrebbe diventare il secondo giocatore della Roma nella sua stagione d’esordio in giallorosso a collezionare più di 10 gol e cinque assist in un singolo campionato. Fino ad oggi ci è riuscito solo Mohamed Salah nella stagione 2015-16. Ma l’obiettivo è veramente a un passo.