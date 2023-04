Mourinho, veleno sulla Juve: "Siamo in Italia, sicuri non abbia 59 punti?"

TORINO - "Le partite si vincono quando segni un gol in più dell’avversario. Chi segna un gol di più vince la partita. Questo è l’obiettivo dello sport, non solo del calcio. È vincere il massimo che puoi vincere, con le tue qualità, con i problemi, cercando di nascondere i tuoi problemi e cercando di sfruttare le tue qualità. È così". Al termine di Torino-Roma, match vinto di misura grazie al calcio di rigore di Paulo Dybala, il tecnico giallorosso José Mourinho è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Quale avversario mi preoccupa di più? Noi stessi, il fatto che vogliamo pensare come una squadra grande e le squadre grandi non escono dalle competizioni, non perdono una partita per avere possibilità di vincere la prossima. Noi abbiamo una rosa con limitazioni, siamo al quarto di finale di una competizione europea che sembra più la Champions che l’Europa League. Abbiamo tre partite alla settimana e questa per noi è dura. Non sono capace di pensare da piccolo, andiamo partita per partita. Qualche settimana fa abbiamo perso Karsdorp per tutta la stagione, oggi magari Solbakken. Io cerco di pensare da grande anche con le nostre limitazioni. Abbiamo perso in Coppa Italia perché nel calcio c’è tutto da perdere, in Europa o andiamo in semifinale o il Feyenoord sarà più forte di noi. Lazio-Juve? Non la guarderò perchè prendiamo ora l’aereo".