Cassano, è Mourinho show: Real, Inter, Roma e Livaja, il VIDEO

José Mourinho non è mai banale nelle dichiarazioni e se può togliersi qualche sassolino dalle scarpe non si lascia di certo sfuggire l’occasione. È così che dopo l’1-0 al Torino che ha proiettato la Roma al terzo posto in classifica ha risposto ad Antonio Cassano, che negli scorsi giorni aveva espresso dure critiche nei confronti del tecnico portoghese: «Non gli frega un c… del calcio, il suo è solo cinema».

Mourinho, la risposta a Cassano «Antonio si diverte, altri lavorano - ha esordito il tecnico portoghese prima di arrivare alle bordate vere e proprie - Cassano ha giocato in tre squadre che io ho allenato in momenti diversi, il Real Madrid, l’Inter e la Roma. Al Real Madrid lo ricordano per la giacca con cui si è presentato, alla Roma ha vinto una Supercoppa senza però mai giocare, all’Inter non ha vinto neanche la Coppa della Lombardia. Cosa ho vinto io in queste squadre lo sapete».

Mourinho, Cassano e... Livaja E poi, prima di congedarsi dalla sala stampa dell’Olimpico Grande Torino, un’altra maliziosa battuta nei confronti di Cassano: «Lui avrà un problema con me, io non ho problemi con lui. L’unica cosa che gli devo dire è di fare attenzione, che ogni tanto poi incontra un Marko Livaja…». Qui il riferimento è ad alcuni screzi che Cassano avrebbe avuto con l’attaccante croato nella stagione in cui sono stati compagni di squadra all’Inter.

Mourinho: "Siamo tutti risultatisti" L’aggancio alla zona Champions è è arrivato grazie a quel rigore trasformato da Paulo Dybala in apertura di match. «Cosa mi è piaciuto di più della partita? I punti presi. Questo è lo sport, l’obiettivo è vincere. Siamo tutti risultatisti, perché tutti vogliamo vincere», ha continuato il tecnico portoghese. Mourinho ha anche spiegato l’esclusione di Abraham da la formazione titolare: «Il Torino è una delle squadre più forti nel difendere a uomo. Se gli dai un giocatore di riferimento è più facile per loro». La vittoria della Roma è stata commentata anche da Rui Patricio, grande protagonista con un bella parata su Miranchuk nella ripresa: per lui 18 partite senza subire reti, di cui 8 nel 2023: «È vero, ma per me la csa più importante è vincere le partite. Siamo terzi, in una buona posizione, però dobbiamo continuare a fare punti perché vogliamo giocare in Champions. Dybala? È un grande giocatore: ha tante qualità e in più aiuta la squadra».

