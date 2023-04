Dybala e Abraham ko: infortuni durante Feyenoord-Roma, che è successo

ROTTERDAM (Olanda) - Brutte notizie per la Roma nel match di andata dei quarti di Europa League sul campo del Feyenoord: con Paulo Dybala e Tammy Abraham costretti a fermarsi per infortunio. L'argentino ha chiesto il cambio al 26' del primo tempo e uscendo dal campo si è toccato l'adduttore destro. Uno stop preoccupante per i giallorossi con la Joya che si è portato le mani sul viso più volte, visibilmente preoccupato per l'infortunio. L'inglese ad inizio ripresa ha accusato dolore alla spalla dopo uno scontro fortuito nell'area di rigore olandese con Mourinho costretto ad eseguire un'altra sostituzione forzata.