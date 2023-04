Roma, per la missione rimonta ci sono anche Totti e De Rossi

ROMA - La Roma di Josè Mourinho è chiamata a ribaltare l'1-0 dell'andata contro il Feyenoord per accedere alla semifinale di Europa League. In uno stadio Olimpico ancora sold out, con il settore ospiti che dipinto di giallorosso, ci sono due tifosi speciali in più a spingere i giallorossi contro gli olandesi: Francesco Totti e Daniele De Rossi! La leggenda della Roma, presente con il figlio Cristian, e l'ex allenatore della Spal erano già tornati nella loro ex casa in occasione del match contro il Verona.