Roma-Feyenoord, follia del vice di Mourinho: pugno all'avversario, espulso

Nervi tesi durante il match valido per le semifinali di Europa League tra Roma e Feyenoord. I giallorossi, chiamati a rimontare all'Olimpico il risultato dell'andata (1-0 per gli olandesi), hanno chiuso il primo tempo sul punteggio di 0-0. Intorno alla mezz'ora di gioco il vice di José Mourinho si è reso protagonista di un episodio violento, condannato poi dall'arbitro con l'espulsione.