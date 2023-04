Friedkin, il silenzio vincente che fa grande la Roma

È assordante quanto vincente il silenzio dei Friedkin che fa grande la Roma e molto insegna al nostro rutilante Circo, rivestito dalla verbosità di troppi perdenti di successo. I Friedkin non parlano, fanno. Tacciono e agiscono. Rifuggono la ribalta, orientandola sulla squadra, l'allenatore, i tifosi. Una meraviglia di stile e di concretezza. Dan Friedkin è il venticinquesimo presidente della Roma dal 17 agosto 2020, la data in cui il Friedkin Group ha ufficialmente acquistato il pacchetto di maggioranza del club, al prezzo di circa 530 milioni di euro, ai quali vanno assommati i i 35 milioni di euro spesi con l'offerta pubblica di acquisto presentata il 22 maggio 2022 per delistare il titolo dalla Borsa, da cui la Roma è uscita il 14 settembre 2022; a tutto questo si aggiunga lo sforzo enorme profuso per ripianare i passivi di bilancio (608 milioni di euro nel triennio 2019-2022). Il vicepresidente della Roma è Ryan Friedkin. In tre anni e otto mesi, Dan e Ryan, padre e figlio, hanno fatto qualcosa di straordinario. Considerate le condizioni di partenza, potrebbe dirsi magico, se l'aggettivo volesse attagliarsi alla Magica per antonomasia, vincitrice della Conference League nel 2022 a firma José Mourinho, il primo trofeo romanista conquistato a quattordici anni dall'ultimo, la Coppa Italia vinta sull'Inter che Roberto Mancini allenava. Mourinho, fenomenale allenatore con 26 titoli in bacheca, il cui autografo brilla anche in calce alla semifinale di Europa League conquistata giovedì scorso, davanti a 67 mila spettatori in delirio. Erano tutti metaforicamente in campo, come aveva chiesto José che, da Tirana in poi, nella Capitale ha sollevato un'onda di entusiasmo capace di riempire l’Olimpico per ventinove partite di fila. Una singolare coincidenza unisce il Comunicatore Portoghese ai Taciturni Americani: José, in passato, è riuscito anche a girare uno spot di successo rendendosi invisibile, da Special One a Transparent One, come diceva la sua voce davanti a una selva di microfoni ("Sono in silenzio immagine. Zero faccia, zero corpo, zero look. Zero di zero. Non fate foto. Non vengono").