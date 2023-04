Atalanta-Roma, Mourinho in ansia per Dybala e Llorente

Roma, gli infortuni di Dybala e Llorente

Paulo Dybala ha stretto i denti, restando in campo fino all'ultimo secondo degli otto minuti di recupero concessi dall'arbitro, zoppicando tuttavia in maniera vistosa. A condizionare il finale di gara dell'argentino ex Juventus è stata la durissima entrata di Palomino, che se l'è cavata con un cartellino giallo. Per Llorente, invece, si tratterebbe di un problema ai flessori, che necessiterà di esami strumentali una volta rientrato nella Capitale. Un brutto colpo per Mourinho, che sarà inoltre costretto a fare meno di Wijnaldum e Smalling per almeno un paio di settimane.