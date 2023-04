Roma, speranza Dybala con il Milan ma è allarme difesa: anche Llorente ko

Dopo il brutto fallo di Palomino, Dybala è uscito dolorante dal terreno di gioco lasciando i tifosi e il club in apprensione in vista del big match contro il Milan e degli altri impegni stagionali. Gli esami strumentali però hanno escluso lesioni,ma hanno confermato il trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Le condizioni dell'argentino verranno monitorate. Situazione opposta per Llorente: il difensore ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra e dovrebbe fermarsi per circa 20 giorni.