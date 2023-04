Mourinho: "Penalizzazione Juve? Siamo in Italia". E su Paratici e Serra...

José Mourinho ha commentato ai microfoni di Dazn l'1-1 tra Roma e Milan . "Soddisfatto o arrabbiato? Se si parla solo di prestazione o solo di Roma-Milan è ingiusto per noi perché solo noi con quello che abbiamo costruito dal punto di vista di gruppo possiamo giocare ua partita così contro il Milan con tutte le difficoltà che abbiamo. Non siamo ricchi, né abbiamo una rosa ricca. Ogni giocatore che perdiamo è un problema grande e ne abbiamo persi tanti. Fare questa gara, lottando per qualcosa che sarebbe un traguardo incredibile ovvero il quarto posto, arrivando fino ai limiti, possiamo farlo solo noi. Per questo motivo sono più orgoglioso che triste. Lo sono perché i tre punti sembravano vicini ma sono più orgoglioso” ha dichiarato il tecnico giallorosso .

Mourinho dopo Roma-Milan

Su Abraham e Belotti: “Ci sono allenatori che giocano come vogliono. Scelgono giocatori e sistema tattico, se il giocatore A non può giocare, gioca il B che è uguale. Noi dobbiamo costruire partita dopo partita con quello che abbiamo a disposizione. I ragazzi sono fantastici e solo grazie al gruppo che siamo che siamo ancora in questa posizione”. Poi, i complimenti alla Roma femminile per lo scudetto vinto e la battuta per l'emergenza in difesa: “Anche Kumbulla ko? Approfitto per abbracciare il mister e le ragazze delle Femminile. Loro hanno un difensore bravo che giocava nel Bayern, magari può giocare con noi”. Sul finale di stagione: "Facciamo quello che possiamo. Sono orgoglioso. Questi sono due punti persi".