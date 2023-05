Guai giallorossi: Mourinho cerca una Roma sperimentale

ROMA- Seduto a bordocampo con le braccia conserte e il volto crucciato. È l’immagine di José Mourinho che ieri a Trigoria ha assistito alla gara dell’Under 14 di Conti contro la Fiorentina mentre pensava a quale formazione schierare mercoledì sera con il Monza. Poco prima, infatti, aveva sostenuto il primo allenamento in vista della gara contro i brianzoli e con il general manager Tiago Pinto si sono ritrovati a fare la conta di chi sarà a disposizione. Sicuramente saranno cinque gli assenti, a partire dagli infortunati Karsdorp, Smalling, Llorente e Kumbulla. A questi si aggiunge Matic, squalificato, mentre tra oggi e domani si dovranno valutare le condizioni di Wijnaldum , Bove , Belotti e Dybala. Quest’ultimo, sabato pomeriggio in panchina , dovrebbe essere convocato, ma a differenza della gara con il Milan potrà tornare utile a gara in corso per poi essere al meglio in vista del match di pochi giorni dopo con l’Inter e soprattutto per la prima delle due semifinali con il Bayer Leverkusen dell’11 maggio. Diversi i discorsi su Bove e Belotti, il primocostretto a lasciare il campo per via di una spalla prima uscita e poi rientrata, mentre il Gallo si è dovuto arrendere a causa di una frattura della cartilagine costale. Tradotto: Edoardo dovrebbe esserci stringendo i denti, mentre per l’ex Torino saranno fondamentali i test di oggi e domani nonostante ci sia già un precedente con Ciro Immobile della Lazio convocato e poi in campo con un problema simile a quello di Belotti .

Le condizioni di Wijnaldum e Dybala

Quarantotto ore nelle quali verrà valutato anche Wijnaldum, che da qualche giorno ha ripreso ad allenarsi in campo, ma senza mai aggregarsi ai compagni. Come Dybala, potrebbe essere una soluzione a gara in corso per essere al meglio in vista dell’Inter, nel frattempo la corsa Champions di Mourinho proseguirà con i gregari e passerà dalla scelta di restare con il modulo a tre o cambiare a quattro. La prima via sembra ancora la più probabile con uno tra Celik e Cristante costretto ad adattarsi sulla linea composta da Mancini e Ibanez. Se come con il Milan toccasse al centrocampista giallorosso, in mediana dovrebbe scalare Pellegrini con Bove, mentre dietro a Abraham giocherebbero El Shaarawy e Solbakken. Una Roma sperimentale in un momento in cui lo Special One avrebbe bisogno di certezze. Si scaldano anche Tahirovic e Camara qualora Bove non dovesse farcela a cominciare dall’inizio con il guineano in lizza per una maglia da titolare che gli manca dallo scorJosé Mourinho, 60 anni so 13 novembre.