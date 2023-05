Roma, Matic tra Europa League e futuro: "Allenerò in Premier"

Roma, Matic e il sogno Europa League

L'ex Chelsea, arrivato in giallorosso in estate dal Manchester United a paramentro zero, ha ritrovato José Mourinho. Il classe '88, infatti, è un fedelissimo dello Special One che lo ha avuto anche nelle sue esperienze inglesi ai Blues e ai Red Devils. "È un allenatore fantastico che ha vinto tanti trofei - commenta -. Vuole vincere ancora, sono orgoglioso di giocare per lui. A volte non è facile, non è mai contento e vuole che tu migliori ogni giorno, ma questo mi piace. Ha più esperienza ma Mourinho non cambia mai. Dipende da cosa trova e dai giocatori che ha in squadra, ma conosce molto bene il suo lavoro. Una volta che lo conosci è divertente e ogni giocatore che gioca per lui dirà lo stesso". Diventato subito una pedina inamovibile nello scacchiere tattico del tecnico portoghese, fin qui in stagione ha collezionato 43 presenze (un gol contro il Torino e tre assist) e con la sua esperienza è risultato importantissimo nel raggiungimento della semifinale di Europa League, dove la Roma sfiderà il Bayern Leverkusen (andata in casa l'11 maggio e ritorno in Germania il 18). Dopo la vittoria della Conference League, i giallorossi sognano l'affermazione anche nell'altra coppa: "Penso che sarebbe qualcosa di straordinario e faremo tutti del nostro meglio per raggiungere questo obiettivo, perché abbiamo i migliori tifosi in Italia e se lo meritano", commenta Matic.