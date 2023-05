Mourinho fuori controllo: La Roma non ha la forza di decidere gli arbitri

MONZA - "Spesso l'attenzione è collegata alla condizione fisica. Ho gente che ha dato tutto, come Pellegrini e Cristante . Giocano con grande orgoglio, in mezzo a tante difficoltà. C'è gente che gioca, ma non è ancora adatto a questi livelli e per noi in panchina è difficile. I ragazzi hanno fatto il massimo". L'allenatore della Roma José Mourinho ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match pareggiato 1-1 a Monza, attaccando l'arbitro Chiffi: "Il risultato è adatto alla partita, con il peggior arbitro trovato in carriera . E ne ho visti tanti di scarsi... Per me è dura giocare con questo arbitro, non è empatico, non dà rapporto a nessuno, espelle un giocatore stanco morto a terra".

Mourinho, il 'consiglio' alla società e il ko di El Shaarawy

"La Roma, come società, non ha la forza di dire 'Questo arbitro non lo vogliamo'. Io ho smesso di parlare per non prendere un'altra espulsione. Ci sono squadre che dicono 'Non voglio questo arbitro', la Roma non lo ha nel Dna, ma deve migliorare. Ho avuto una voglia assurda di prendere il rosso, ma sabato voglio esserci. Il ko di El Shaarawy? Quando hai una squadra di 30 calciatori uguali non hai mai infortuni muscolari. Giochi 60' con Lautaro-Dzeko e poi 30' con Correa-Lukaku. Questi non siamo noi. Non abbiamo la rosa per stare dove siamo, in semifinale di Europa League con due partite extra, in lotta in campionato per i primi posti, e non siamo attrezzati per questo. Guardate quante partite ha giocato negli ultimi anni El Shaarawy, o Smalling, e quanto hanno giocato quest'anno. Sono stanchi, al limite, e per questo sto al loro fianco fino all'ultimo minuto di questa stagione, con grande orgoglio di lavorare con loro", conclude Mourinho.