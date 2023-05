Furia Mourinho: “Io attaccato da chi è stato squalificato per scommesse”

ROMA - "Ai ragazzi ho detto che ho un orgoglio enorme per questa gente, che ringraziava dal cuore i loro sforzi, dei più stanchi, di chi giocava su una gamba, di chi ha giocato con una frattura intercostale e un'infiltrazione locale per non sentire dolore. Ringraziamo anche i bambini che sono sempre con noi e hanno dato il loro contributo, e poi voglio ringraziare uno stadio assolutamente incredibile. Quello che i ragazzi sono riusciti a creare con i tifosi è una cosa fantastica. Chi mi conosce sa che una sconfitta per me è sempre dura, ma oggi me ne vado a casa con un orgoglio enorme per questi ragazzi. Domani finalmente hanno il giorno libero, io sarò al Tre Fontane con i ragazzi della Primavera e giovedì siamo qua". Sono le parole del tecnico della Roma José Mourinho - ai microfoni di Dazn - dopo il pesante 2-0 subito all'Olimpico per mano dell'Inter di Simone Inzaghi.