Juve, ti ricordi Aouar? È fatta con la Roma, lascia Lione

La Roma e Aouar, stando alle ultime notizie di Sky Sport, avrebbero raggiunto l'accordo in vista della prossima stagione di Serie A. Il giocatore dovrebbe quindi liberararsi a parametro zero, per poi firmare il contratto con i giallorossi. Dopo le trattative delle scorse settimane, ora sarebbe arrivato il sì definitivo da parte del francese.