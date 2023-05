Mourinho, il Psg accelera: "Campos ha incontrato l'agente". E Dybala...

PARIGI (Francia) - Il Paris Saint-Germain fa sul serio per ingaggiare Josè Mourinho . L'attuale allenatore della Roma sembrerebbe sempre più vicino all'addio, con i parigini che avrebbero iniziato le prime trattative. Infatti Rmc Sport riporta che il direttore sportivo del Psg Luis Campos , nonché amico di Mourinho e suo collaboratore al Real Madrid, avrebbe già contattato l'agente dello "Special One", Jorge Mendes , per iniziare ad imbastire la trattativa. Dall'entourage dell'ex allenatore dell'Inter negano ma, sempre secondo la testata francese, Mourinho vorrebbe cercare una nuova sistemazione più vicina alle sue ambizioni professionali. Da capire se il presidente Al Khelaifi lascerà carta bianca a Campos dopo la fallimentare scelta di Christophe Galtier . Niente è certo in casa Psg, sono tanti i nomi ( tra i quali anche Zinedine Zidane ) sulla lista.

Mourinho ed il futuro di Dybala

Con il futuro di Mourinho incerto i riflettori vanno anche sul futuro di Paulo Dybala: l'ex Juventus scelse la Roma proprio per via della presenza del portoghese, il rapporto tra i due è molto forte e le clausole sul contratto dell'argentino non fanno dormire sereni i tifosi giallorossi. Infatti nel contratto firmato la scorsa estate (con durata fino al 2025) ci sono due clausole rescissorie: una per l'Italia da 20 milioni di euro e una per l'estero da 12 milioni di euro. La Roma potrebbe respingere gli assalti della Serie A aumentando lo stipendio alla Joya, ma per le offerte dall'estero l'ultima parola spetterebbe al giocatore.