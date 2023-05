Roma, Abraham: "Mourinho vuole che trascini la squadra"

TORINO - In vista della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen (questo giovedì la partita d'andata all'Olimpico), l'attaccante della Roma Tammy Abraham ha parlato ai microfoni della Uefa: "A Roma sono diventato più sicuro di me. Al Chelsea ero conosciuto come 'il giocatore dell'accademia', e penso che venendo qui ho capito che è arrivato il momento di tirare fuori la mia personalità e mostrare al mondo quello che so fare".