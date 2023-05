Dybala si candida per Roma-Bayer Leverkusen: si è allenato con la squadra

ROMA - Buone notizie in casa Roma in vista della semifinale di andata di Europa League in programma domani sera allo stadio Olimpico con inizio alle ore 21. Nel quarto d’ora di allenamento aperto alla stampa si è visto Paulo Dybala partecipare al torello con il resto dei compagni. Mourinho spera di averlo a disposizione già dalla gara di domani sera. Presente anche Wijnaldum , altro recupero importante in vista della sfida di domani. Ancora out Smalling .

Roma-Bayer Leverkusen, la nota del club

"Un passaggio fondamentale verso la finale di Budapest. Il primo atto di una contesa che può decidere tanto. Può essere tutto. Una partita da vincere, tutti insieme. In uno stadio vestito di giallorosso, con i tifosi pronti a giocare con la squadra in campo. Sventoliamo bandiere e sosteniamo la squadra con tutta la voce a nostra disposizione. Come lo scorso anno con il Bodo e il Leicester. E come in questa stagione con il Salisburgo, la Real Sociedad e il Feyenoord. L’Olimpico sa come essere il dodicesimo uomo!": così, sul proprio sito ufficiale, il club giallorosso carica l'ambiente in vista dell'andata delle semifinali di Europa League contro il Bayer Leverkusen.