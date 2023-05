Da Ceferin a Gravina e...Paratici: Roma-Bayer, tutti all'Olimpico

ROMA - Stadio Olimpico di Roma tutto esaurito per l'andata di semifinale di Europa League tra i giallorossi di Muourinho ed il Bayer Levekusen. Oltre alla leggenda Francesco Totti (accompagnato dal figlio Christian e dalla compagna Noemi) tanti ospiti d'onore in tribuna come l'attaccante del West Ham Gianluca Scamacca (cresciuto a Trigoria), l'ex Radja Nainggolan e l'attore Pietro Castellitto. Non solo calciatori o persone dello spettacolo, infatti presenti anche cariche istituzionali come il presidente della Figc Gabriele Gravina, il presidente della Uefa Aleksander Ceferin ed il presidente del Coni Giovanni Malagò. Presente anche l'ex direttore sportivo della Juventus e del Tottenham Fabio Paratici che a fine aprile ha visto accolto il ricorso alla Fifa in merito alla sua squalifica.