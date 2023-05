Totti e Noemi, prima ufficiale all'Olimpico per Roma-Bayer Leverkusen

La Roma riceve il Bayer Leverkusen per la semifnale di andata di Europa League . Allo stadio Olimpico ci sono tanti vip in tribuna per assistere alla sfida della squadra di Mourinho contro i tedeschi. Tra questi, anche l'ex capitano giallorosso Francesco Totti , accompagnato da Noemi e dal figlio Christian .

Totti-Noemi, 'esordio' ufficiale all'Olimpico

Per Totti e Noemi si tratta della prima uscita di coppia ufficiale allo stadio Olimpico. L'ex capitano della Roma e l'attuale compagna sono arrivati allo stadio intorno alle 19.30 e si sono accomodati in tribuna autorità. Prima del fischio d'inizio, Totti ha avuto l'occasione di salutare diversi ex compagni di squadra come De Rossi e Candela.