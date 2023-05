Mourinho post Roma-Bayer: Bove "trentenne" e la voglia di Dybala

La Roma si aggiudica il primo round contro il Bayer . All' Olimpico i giallorossi hanno sbloccato il risultato con il gol di Bove , che ha consentito alla squadra di Mourinho di chiudere la semifinale d'andata di Europa League con il risultato finale di 1-0. Al termine della sfida, il tecnico giallorosso ha dichiarato: "Il merito è dei ragazzi, hanno mentalità, voglia ed empatia oltre ad un senso di responsabilità che gli fa fare tutto per rendere felici i tifosi. La gente ha mostrato tantissima emozione, anche per uno come me queste cose si sentono dentro".

Roma-Bayer, Mourinho: "Bove? Sembra avere 30 anni"

Mourinho ha continuato: "I ragazzi rispondono sempre bene. Non è stata una partita facile, anche intellettualmente. È difficile giocare contro il Bayer ed essere concentrati per 90', è complicato giocare per vincere anche dal punto di vista emozionale. Siamo riusciti a portare a casa questo primo tempo". Su Bove: "È un ragazzo che ha un'educazione estrema, ha una formazione intellettuale ed accademica, un professionista che sembra avere 30 anni. Ha umiltà per crescere, l'anno scorso ha giocato pochissimo e quest'anno ha iniziato a giocare titolare, è cresciuto sotto tanti punti di vista".

Roma-Bayer, Mourinho su Dybala e Wijnaldum

Il tecnico giallorosso ha poi proseguito, sempre su Bove: "Quello che ho fatto io è il mio lavoro, che è quello di aiutare i giocatori a crescere. Per essere un ragazzo come lui avrà una famiglia di grandissimo livello" per poi chiudere sulle condizioni di Dybala e Wijnaldum: "La paura c'è per tutti, ma allo stesso tempo c'è anche la necessità di averli come opzione. È dura, non ho ancora parlato con loro ma non penso ci sia niente di grave. Vediamo se al ritorno potranno avere più minuti per noi".