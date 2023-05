Vinicius all'amico Dybala: un regalo speciale con dedica

Da un campione all'altro. Dall'Argentina al Brasile, una storia di rivalità e anche di tante amicizie. Come quella tra Dybala e Vinicius Junior . L'attaccante giallorosso ha ricevuto un bellissimo regalo dal brasiliano del Real Madrid , in gol nella gara d'andata della semifinale di Champions contro il Manchester City . La Joya ha postato tutto sulle storie del suo profilo Instagram ringraziando proprio il giocatore dei blancos.

Roma, ansia Mourinho per il futuro

Dybala-Vinicius, il regalo del brasiliano

Maglietta numero 20, quella di Vinicius Junior, e la dedica speciale: "Per mio fratello Dybala, campione del mondo. Con affetto". Un'amicizia che va oltre alla rivalità sportiva delle due nazioni e che unisce due che in campo sanno incantare e far esultare i propri tifosi. La risposta dell'argentino è stata immediata non appena ha ricevuto e ha postato la storia con il tag al brasiliano e un grosso cuore. Intanto la Joya si allena per cercare di recuperare ed essere al 100% in vista del ritorno di Europa League contro il Bayer Leverkusen.