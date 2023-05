Mourinho dopo Bologna-Roma: "Dybala contro il Bayer? Grande dubbio"

"Vi faccio una domanda. Per il fallo di Palomino su Dybala avete mandato tutti questi replay come fatto con il fallo di Camara? È un'ammonizione giusta, cerca la palla con aggressività, ma l'ammonizione è giusta. Sono orgoglioso di questa partita. Anche se gioca uno della Primavera o una ragazza della Femminile la mentalità della squadra non cambia. Cambia qualità, ma non i principi di base. È stata una bella partita contro un'ottima squadra". Sono le parole di José Mourinho a Dazn dopo lo 0-0 della sua Roma sul campo del Bologna .

Mourinho dopo Bologna-Roma

Sulla corsa alla Champions nella classifica di Serie A: "Quando eravamo secondio terzi dicevo che potevamo pensare solo alla partita successiva perché con l'accumulo di partite non avevamo il potenziale per arrivare fino in fondo nelle due competizioni. Non abbiamo mai fatto scelte, abbiamo sempre pensato partita dopo partita. Sono due, tre mesi che dico questa cosa qua". Sulla stagione: "La nostra stagione è fantastica, vinciamo o non vinciamo l'Europa o anche se arriviamo quarti o settimi. Un pareggio solido oggi, con una grande opportunità di Belotti e con un rigore gigante che non ci è stato dato". Infine, sugli infortunati: "Wijnaldum è recuperato: oggi doveva giocare circa 60 minuti. Per l'Europa League Celik è un dubbio e Dybala un grande dubbio".