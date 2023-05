Roma, ora l'Europa League: Dybala, Smalling, Celik, El Shaarawy, le ultime

Come stanno Dybala, Smalling, Celik ed El Shaarawy

Questa mattina la Roma ha svolto la rifinitura, con i primi 15 minuti aperti alla stampa. Paulo Dybala, Chris Smalling, Zeki Celik e Stephan El Shaarawy hanno iniziato l'allenamento in gruppo. Dunque non ci sono dubbi: tutti e quattro saranno convocati da Mourinho in vista del match di domani sera contro il Bayer Leverkusen. Difficile, però, che qualcuno di loro possa partire dal 1': in particolare Dybala (di cui ieri sera ha parlato Paolo Maldini, raccontando di come sarebbe potuto finire al Milan) e Celik verrano valutati nuovamente nella mattinata di domani, al momento del risveglio muscolare. Daranno ancora forfait invece Llorente, Kumbulla e Karsdorp. Sempre nella mattinata di oggi, il club giallorosso ha anche già dato il via alla campagna abbonamenti per la stagione 2023/24.