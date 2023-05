Mourinho e il -10 alla Juve: "Uno scherzo. Compromette il campionato"

Al termine della sfida pareggiata dalla Roma contro la Salernitana José Mourinho si è presentato ai microfoni commentando la prestazione della sua squadra e non solo. Il 2-2 rimediato dai giallorossi contro i granata di Paulo Sousa interessa anche alla Juventus , che è stata sanzionata dalla Corte Federale d'Appello con 10 punti di penalizzazione in campionato . In merito a questo, Mourinho ha dichiarato: "La penalizzazione di 10 punti alla Juventus? Per me è uno scherzo perchè veniamo a sapere di questa cosa con due partite ancora da giocare. Vale per noi e anche per la Juventus".

Mourinho: "La Juve ha conquistato i punti in campo"

Il tecnico giallorosso ha poi continuato: "Allegri e i suoi giocatori sono professionisti. Hanno conquistato i punti in campo, mi dispiace per loro. Questo -10 secondo me compromette la validità del campionato" per poi concludere sull'argomento: "Se me lo avessero detto prima di Monza o Bologna, il nostro approccio al campionato sarebbe stato diverso. Poi abbiamo dato tutto sull'Europa League". Mourinho ha successivamente parlato dell'annata della sua squadra: "Io non ho mai parlato di Champions League. Se lo ha fatto Pinto è un suo problema. Siamo amici, tanto amici, possiamo avere opinioni diverse. Noi possiamo fare la storia e vogliamo continuare a farlo, ma la Champions con 7 milioni di euro di mercato non è storia e non è neanche un miracolo, ma si tratta di Gesù che viene a Roma a fare una passeggiata in Vaticano".

Roma, Mourinho: "Dybala sta male, non sono ottimista"

Mourinho ha poi parlato della situazione della sua rosa a livello fisico: "Dybala sta male. Non sono ottimista. Smalling ed El Shaarawy hanno giocato 90', Wijnaldum quasi. Non so se Camara si è infortunato o era affaticato. Celik sta benino e ha recuperato, vediamo Spinazzola. Contro la Fiorentina? Faremo ancora più cambi, sarà un allenamento serio" per concludere sulla prestazione di oggi: "Nel primo tempo è mancata intensità e voglia di giocare, c'è stata poca concentrazione. Forse è anche colpa mia per le tante sostituzioni. Ma abbiamo una finale da giocare e tanti giocatori stanchi, quindi alcuni cambi sono obbligati. Non è facile fare questa gestione. La Salernitana ha giocato la finale di Champions come piace a me, non è una critica".