Mourinho, allarme Dybala: "Paulo e Spinazzola in dubbio per Siviglia-Roma"

Preparazione, concentrazione e voglia di giocare subito la finale di Europa League . La Roma si sta allenando a Trigoria e, oltre alla gara contro la Fiorentina , sta guardando anche alla sfida col Siviglia . Nell'allenamento di questa mattina, però, sono arrivate anche notizie preoccupanti per quanto riguarda l'infermeria: Dybala , Spinazzola e Pellegrini non si sono allenati col gruppo. Se le condizioni del capitano sono quelle che lasciano più spiragli positivi per un suo impiego a Budapest, al contrato l'argentino e l'esterno fanno avere qualche pensiero in più a José Mourinho . L'allenatore portoghese ha parlato a Sky Sport delle loro condizioni.

Roma, Mourinho, infortuni

José Mourinho ha analizzato il quadro clinico dei tre ragazzi e ha cercato di dare qualche informazione più precisa in vista delle prossime sfide: "Dybala spero di averlo almeno per la panchina contro il Sivigilia. Spinazzola? Lui in dubbio dovessi valutare oggi la sua condizione, ma vediamo per la finale. Discorso diverso per Pellegrini. Lui salterà la Fiorentina, ma da domenica tornerà ad allenarsi col gruppo in vista di Budapest".

Non solo dei singoli, ma l'allenatore portoghese ha parlato anche del Siviglia e dell'importanza di questa finale: "Loro sono abituati a vincere questa competizione e arrivano dalla Champions. Noi abbiamo le nostre qualità e cercheremo di metterli in difficoltà. La certezza è che non andremo in vacanza a Budapest. La vittoria della Conference è storia, ora abbiamo questa finale da giocare mercoledì. Non mi piace parlare di doppietta perché ancora non c'è. Squadra? Non è la rosa più forte con cui ho lavorato a livello di qualità e quantità, ma a livello umano è una squadra tra le top nella mia carriera".

Siviglia, Mendilibar, elogi a Mourinho

Media day organizzato dall'Uefa a meno di una settimana dalla sfida tra Roma e Siviglia in Europa League. Se Mourinho da Trigoria ha dato indicazioni sulle condizioni del gruppo, José Luis Mendilibar, allenatore degli spagnoli, ha voluto elogiare proprio il tecnico giallorosso: "Solo vedere dove è stato e cosa ha vinto fa paura. Ha giocato in tutte le finali europee, è stato con le migliori d'Europa e riesce sempre a coinvolgere tutti i giocatori: come Eto'o all'Inter che ha fatto il terzino. Affrontarlo sarà meraviglioso ma vogliamo provare a batterlo". Ma chi è al momento la favorita per la vittoria finale? "Al momento è 50 e 50: il Siviglia è favorito per la sua storia, ma la Roma lo è per il budget quindi è tutto in equilibrio. Entrambe abbiamo cambiato tanto e loro sono una squadra molto italiana come la Juventus".