Roma, Budapest vale una Joya: Dybala può farcela

La corsa di Paulo Dybala è all’ultima curva. Si vede il traguardo. A tenere la bandiera a scacchi è José Mourinho e in palio, prima della seconda coppa internazionale in due anni, c’è la possibilità di disputare la finale di domani a Budapest. Ecco allora che più di corsa sarebbe giusto parlare di rincorsa, la stessa che la Joya ha fatto a novembre per partecipare al mondiale, poi vinto dalla sua Argentina. La speranza è che l’epilogo possa esser lo stesso e dopo giorni in cui la caviglia a ogni passo avanti ne accompagnava due indietro, ora il peggio sembra alle spalle. Le nuove terapie intraprese dalla mancata convocazione contro la Salernitana hanno dato i frutti sperati, con il calciatore che ha lavorato giorno e notte per cercare di rimettersi in piedi per quello che si presenta non solo come l’appuntamento per un trofeo con accesso in Champions, ma come un vero e proprio appuntamento con la storia. Insomma, impossibile mancare. Soprattutto per uno come Dybala che in una bacheca piena di trofei, vede ancora vuoto lo spazio per quelli europei. Per questo il recupero è diventata quasi un’ossessione con i primi sorrisi arrivati nella giornata di domenica, quando è tornato a lavorare parzialmente con il gruppo. Sensazioni positive confermate anche nella seduta di ieri e che Mourinho si augura di ritrovare anche oggi, nell’ultimo allenamento prima della fi nale. E se da una parte c’è la felicità per aver ritrovato il gioiello più pregiato della rosa, dall’altra c’è la consapevolezza che gli allenamenti di questi ultimi giorni sono stati blandi e senza contrasti per l’argentino.