Siviglia-Roma, lo scenario senza italiane in Conference e le altre opzioni

I verdetti nel campionato italiano non sono ancora conclusi, soprattutto per quanto rigurada la zona Europa . Se le prime quattro squadre (Napoli, Lazio, Inter e Milan) sono già certe di un posto in Champions League, diversa è la situazione per la Roma, l'Atalanta, la Juventus e anche la Fiorentina . Molto dipenderà dall'esito delle finali tra Siviglia-Roma e Fiorentina-West Ham . Gli scenari potrebbero essere diversi: la Serie A potrebbe portare otto squadre in Europa e in un solo caso nessuna squadre italiana potrebbe qualificarsi alla prossima Conference League .

Serie A, le combinazioni per le coppe europee: Conference senza italiane?

Le regole per la qualificazione alle coppe europee non sono cambiate: le prime quattro squadre vanno in Champions League, la quinta e la detentrice della Coppa Italia in Europa League e la sesta in Conference. Se la squadra che vince la coppa nazionale è già qualificata alla competizione con la posizione in campionato, libera uno slot permettendo anche alla sesta classificata di qualificarsi all'Europa League e alla settima alla Conference. Questo è il caso della Serie A, vista la vittoria dell'Inter in Coppa Italia. Ancora però il futuro di alcune squadre non è stato delineato e dipenderà anche dall'esito delle finali europee. Se la Roma batte il Siviglia (Qui le parole di Mourinho) va di diritto alla prossima Champions League. Ma cosa succede se i giallorossi alzano il trofeo e arrivano settimi in campionato? In tal caso nessuna delle squadre italiane andrebbe in Conference (cinque in Champions e la quinta e sesta in Europa League). Questo non dipende invece dall'esito della finale della Fiorentina: se i viola vincono conquistano la prossima Europa League, se perdono restano fuori dalle competizioni europee.

Gli scenari:

Se la Roma vincerà l'Europa League giocherà la Champions League (1^ fascia insieme al Napoli). Se i giallorossi terminassero il campionato al 5° o 6° posto, rimarrebbe solo una squadra italiana nella prossima Europa League, se invece finissero al 7° posto, nessuna giocherebbe la Conference (con 5^ e 6^ in Europa league);

giocherà la Champions League (1^ fascia insieme al Napoli). Se i giallorossi terminassero il campionato al 5° o 6° posto, rimarrebbe solo una squadra italiana nella prossima Europa League, se invece finissero al 7° posto, nessuna giocherebbe la Conference (con 5^ e 6^ in Europa league); Se la Roma perderà la finale di Europa League giocherà la medesima competizione se si piazzerà al 5° o 6° posto in campionato, andrà in Conference se chiuderà 7^;

giocherà la medesima competizione se si piazzerà al 5° o 6° posto in campionato, andrà in Conference se chiuderà 7^; Il destino della Fiorentina in Europa dipende solo dalla vittoria della Conference League: se conquisterà il trofeo, accederà all'Europa League, altrimente resterà fuori delle competizioni europee vista l'impossibilità di raggiungere il settimo posto in Serie A.

Qui la classifica attuale in Serie A.