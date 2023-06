Roma, perché ora i Friedkin devono fare di tutto per tenere Mourinho

Mourinho e il suo futuro alla Roma

Ha detto bene Mourinho a suoi giocatori, radunati attorno a lui, prima di portarli sotto la curva romanista, applaudendola con gli occhi lucidi : "Avete giocato una grande partita e tutta Europa vi ha visto". E meravigliosa è stata la scena di José quando fa il giro di campo e batte le mani al Siviglia e ai suoi tifosi, che gli battono le mani. Budapest non è e non può essere un beffardo punto d'arrivo, ma di ripartenza per una Roma che ha onorato la sua stagione, in Italia e in Europa. Qui sta il punto, qui sta la lezione che i Friedkin devono trarre per il futuro: rafforzare l'organico per rendere la squadra sempre più competitiva. L'ideale sarebbe avere ancora e per molto tempo Mourinho, al contrario di quanto potrebbe accadere o sia sul punto di accadere. A caldo, al collega Paolo Assogna di Sky Sport, ha dichiarato: "Devo lottare per i miei ragazzi, devo lottare per loro e non posso dirti oggettivamente che rimango". Tradotto in soldoni: o la proprietà americana accoglie le istanze di questo fenomenale allenatore o, nonostante il contratto in scadenza il 30 giugno 2024, se ne andrà un anno prima. I Friedkin sono liberi di fare ciò che meglio credono e solo loro sanno perché, da dicembre a oggi, non ci sia stato quel confronto sul futuro, da dicembre reclamato più riprese da José e mai avvenuto. Il che, addì 1 giugno, è francamente surreale poiché il mercato è già cominciato anche se, sulla carta, aprirà ufficialmente i battenti il primo luglio. Le ulteriori parole del portoghese nella notte di Budapest hanno avuto il pregio della chiarezza: "Voglio rimanere, però i miei giocatori meritano di più e anch'io merito di più. Voglio lottare per qualcosa di più. Sono un pochino stanco di essere allenatore, uomo di comunicazione, la faccia che dice siamo stati derubati; sono stanco di essere stanco. La prossima stagione non giocheremo in Champions League e questa, per quanto paradossale, è una buona notizia poiché la Roma non è ancora una squadra di Champions League".