Dybala, il pianto di Siviglia-Roma fa il giro del mondo VIDEO

A fine gara è scoppiato in un pianto inconsolabile: le immagini di Paulo Dybala in lacrime dopo la sconfitta della Roma in finale di Europa League ai rigori contro il Siviglia ha fatto il giro del web e del mondo. Il talento argentino è apparso letteralmente distrutto a fine gara e non sono bastati gli abbracci di Mourinho e dei suoi compagni a rincuorarlo. Solo il saluto ai tifosi giallorossi sotto il loro settore ha fermato le lacrime di Dybala.