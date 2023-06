Pellegrini: "La Roma è una grande famiglia e rimarrà sempre unita"

"Siete stati unici, ci tenevo a ringraziarvi perchè è dall'inizio della stagione, dalla presentazione con lo Shaktar fino alla finale di mercoledì, ci avete dimostrato tutto il vostro amore e tutto quello che avete fatto per noi ci rimarrà per sempre sulla pelle e nel cuore. Volevamo regalarvi un'altra gioia immensa, un altro trofeo". Così il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, in un videomessaggio per i tifosi giallorossi dopo la sconfitta nella finale di Europa League contro il Siviglia a Budapest.