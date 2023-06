Roma, Abraham operato al ginocchio: comunicato e tempi di recupero

La Roma ha chiuso la stagione con una brutta notizia. L'infortunio di Abraham , infatti, ha lasciato l'amaro in bocca rispetto alla certezza di partecipare alla prossima Europa League dopo la vittoria contro lo Spezia . Proprio contro i liguri l'attaccante inglese, entrato nella ripresa, ha subito il grave infortunio al ginocchio . In queste ore Abraham è stato sottoposto a intervento chirurgico.

Roma, comunicato Abraham

La Roma ha pubblicato il bollettino medico dopo l'operazione dell'attaccante inglese: "Tammy Abraham è stato sottoposto in data odierna a intervento chirurgico al ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore. L’intervento, effettuato dal dottor Andy Williams presso il Cromwell Hospital di Londra, alla presenza del responsabile sanitario dell’AS Roma, dottor Massimo Manara, è terminato con successo. Il calciatore resterà nella clinica londinese per alcuni giorni e inizierà a breve il ciclo di riabilitazione stabilito dallo staff medico del Club. Forza Tammy!". L'ingelese tornerà in campo nel 2024.