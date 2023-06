Roma, missione a Londra per Scamacca: la strategia di Tiago Pinto 

Prima Milano, poi Londra. Continua il tour delle ‘city’ europee di Tiago Pinto con un duplice obiettivo: vendere per rispettare i paletti del settlement agrestement, ma al tempo stesso accontentare Mourinho, regalando al tecnico una rosa più profonda in vista della prossima stagione. Per questo nella serata di martedì il general manager dell’area sportiva è volato nella capitale inglese, qualche ora dopo che lo Special One aveva incontrato in un hotel londinese i vertici dell’Al-Ahli, interessati proprio al portoghese. «No, grazie» è stata la risposta di José che li ha ricevuti per cortesia, ma che per ora non ha alcuna intenzione di volare in Arabia. E di questo si è accertato anche Pinto nel pranzo di ieri in un ristorante londinese con Mourinho. Un’occasione anche per rendicontare al tecnico il mercato, tracciando una linea strategica condivisa, ma allo stesso tempo sostenibile.



Roma, l'idea per Scamacca: prestito oneroso Per questo dopo aver preso a zero Aouar e N’Dicka (verrà ufficializzato prossima settimana) ora l’obiettivo di mercato è l’attaccante e a tal proposito il nome caldo è quello di Gianluca Scamacca. Un primo contatto telefonico tra il tecnico, il calciatore e l’agenzia che lo assiste, lo Stellar Group, c’è già stato, incassando anche l’apertura dell’attaccante a tornare a Trigoria. Adesso nel soggiorno londinese servirà convincere il West Ham che nemmeno un anno fa ha speso quasi 40 milioni per il centravanti proveniente dal Sassuolo. L’idea dei giallorossi sarebbe quella di prenderlo in prestito, anche oneroso, ma chiaramente rimandando il pagamento perché sulla testa del club pesano come una spada di Damocle i paletti del Financial Fair Play. Ne consegue dunque la necessità, durante il soggiorno londinese del gm, di trovare anche acquirenti per i calciatori in esubero, provando a chiudere trattative già avviate e che dovranno necessariamente portare 30 milioni di euro entro la fine di giugno per rispettare il settlement agreement.



La Roma e le cessioni: Kluivert, Volpato, Carles perez, Vina e Villar Ad esempio tra la Roma e il Bournemouth continuano i colloqui per Kluivert e non solo. Perché al club inglese piace anche Zalewski che Pinto valuta circa 20 milioni. Sull’esterno ci sono anche West Ham e Notthingam, ma per ora siamo ai sondaggi. Così come per Ibanez, la cui cessione non è ancora nel vivo, mentre con il Sassuolo si continua a trattare sia per Volpato che per Missori. Da piazzare, poi, ci sarebbero anche Karsdorp, Vina, Villar, Reynolds e Carles Perez per un mercato in uscita più complicato del previsto, ma che una volta sbloccato permetterà anche a Mourinho di ottenere ciò che ha chiesto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA