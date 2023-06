Friedkin a Roma, quelle svastiche sul caccia USA: il significato

Dan Friedkin, presidente della Roma, è anche un grande appassionato di aerei e ha volato a Pratica di Mare con l’Horsemen Flight Team, l'unica pattuglia al mondo su P-51 Mustang, aereo in servizio nell'Aeronautica Militare fino al 1960. Il presidente giallorosso ha omaggiato l'Aeronautica Militare con questo volo sui cieli di Roma per la festa del centenario della forza armata italiana in questione.