“Mourinho, altro che lettera: l’Uefa Football Board lo aveva già cacciato”

"Mourinho mandato via dall'Uefa Football Board"

Mourinho infatti, appresa la notizia dei 4 turni di stop, ha pubblicato una lettera in cui ha dato addio all'Uefa Football Board, organo costituito da Zvonimir Boban, capo del calcio Uefa, volto a presentare idee e suggerimenti su come migliorare del mondo del calcio tramite nuove leggi. Un board nel quale sono presenti, tra gli altri, allenatori come Carlo Ancelotti, Rafa Benítez, Ronald Koeman o il ct del Portogallo Roberto Martínez, ma anche leggende del mondo del calcio quali Patrick Vieira, Luis Figo e Zinedine Zidane. Stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo, però, le cose sarebbero andate diversamente. Il quotidiano spagnolo rilancia la notizia che in realtà la Uefa aveva già preso in precedenza la decisione di non contare più sul portoghese, e quindi di escluderlo, dopo quanto accaduto a seguito della finale di Europa League. In particolare non è piaciuto il comportamento in conferenza stampa nel post gara, ma anche e soprattutto l'atteggiamento tenuto nei confronti del presidente degli arbitri Roberto Rosetti e della squadra arbitrale guidata dall'inglese Anthony Taylor nel parcheggio dello stesso stadio. Secondo il Mundo Deportivo, dunque, l'addio di Mourinho sarebbe arrivato in ritardo, poiché la Uega aveva già deciso di escluderlo dall'organo consultivo.