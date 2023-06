Mourinho e l'arbitro, arriva la squalifica: punito il tecnico della Roma

Nonostante la stagione sportiva per la Roma sia finita, José Mourinho è ancora protagonista. Dopo l'addio dall'Uefa Footbal Board , arriva la stangata per il tecnico portoghese. È giunta, infatti, la decisione del Tribunale Federale Nazionale dopo le accuse dell'allenatore verso l'arbitro Chiffi.

Mourinho-Chiffi, tecnico squalificato

Mourinho ha ricevuto una squalifica di 10 giorni dal Tribunale Federale Nazionale, a decorrere dall'inizio del prossimo campionato di Serie A, dopo il deferimento della procura federale per le accuse all'arbitro Chiffi. Nonostante la possibilità si arrivasse al patteggiamento, alla fine è arrivata la squalifica per il tecnico, che dunque sarà costretto a saltare le prime sfide della prossima stagione. A Mourinho anche una multa di 50.000 euro. Multa anche per la Roma, sempre di 50.000 euro, con il club che era stato deferito per responsabilità oggettiva.