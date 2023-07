Roma, Ibanez e Mourinho "bipolare": il racconto del difensore

"Lo scudetto è il sogno di tutti i tifosi. La Roma è un club gigante, quindi già conosci la pressione che i tifosi ti metteranno perché sono molto passionali, quindi è normale. L'importante è dare il meglio per cercare di vincere".

Roma, Ibanez su Mourinho

Ibanez parla poi lungamente dello Special One: "Sensazionale. Lui è divertente perché è un bipolare nato (ride, ndr): un giorno sorride e l'altro neanche può dirgli buongiorno. Se si vincono due partite di fila è pronto ad abbracciarti. Con lui parlo in portoghese. Mourinho ct del Brasile? Si adatterebbe facilmente, la nazionale brasiliana è il massimo per un calciatore o un allenatore. È un posto difficile, un ct deve avere molto polso". Poi continua: "Non è nel gruppo Whatsapp dei calciatori della Roma. Offerte per lui dall'Arabia? Non ha commentato nulla. Solo lui conosce il suo futuro, ma tutti i tifosi della Roma vorrebbero che rimanesse ancora".