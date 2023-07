Dybala, la nuova maglia della Roma e i tifosi: "Siamo diventati la Juve"

Con un comunicato ufficiale sul proprio sito, Adidas ha presentato anche la seconda maglia della Roma , quella away per intenderci, per la nuova stagione 2023/2024. La maglia è ispirata ai monumenti e ai motivi del marmo travertino che contraddistinguono la Città Eterna ed è stata presentata con la presenza di Dybala, Mancini, Bove e Pellegrini.

Il kit esalta l'armonia di Roma e delle sue opere architettoniche, classiche e monumentali, prendendo ispirazione dal marmo, che raccoglie lo spirito capitolino. La texture della maglia riflette alcuni degli elementi principali dell'architettura romana: facendo eco al glorioso passato giallorosso, il disegno reca al centro il monogramma ASR, mentre sul petto sinistro della maglia compare il logo del club. Sul lato opposto, il logo adidas in color antracite, come le tradizionali tre strisce che attraversano le spalle: i fianchi della maglia sono contrassegnati da un bordino antracite. Il kit è poi completato dai pantaloncini color panna che presentano le tre classiche strisce sui fianchi, mentre sulle due gambe appaiono il logo del club e quello Adidas: stesso discorso per i calzettoni. Il nuovo kit è già disponibile e pronto per essere indossato dai giallorossi durante le amichevoli pre-season.