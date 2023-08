Dybala segna su punizione in Tolosa-Roma, poi sostituito: cosa è successo

Roma, Dybala sostituito contro il Tolosa

Dopo la rete realizzata da calcio da fermo, Dybala ha abbandonato il tereno di gioco per lasciare il posto a Pellegrini. Molti tifosi giallorossi si sono preoccupati per un possibile problema fisico del'argentino ma l'ex Juventus ha applaudito al momento della sostituzione, come a rassicurare i sostenitori in merito alle sue condizioni. La Joya ha sentito un leggero fastidio all'altezza dell'inguine e ha deciso di uscire a scopo precauzionale.