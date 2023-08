Chiffi: "Mourinho? Nessun rancore. Anche noi arbitri leggiamo i giornali"

Daniele Chiffi ha così dichiarato: "Siamo tutti uomini di calcio, se a un allenatore scappa una parola di troppo in campo su un fatto di gioco ci può stare, ma se si va oltre le righe noi dobbiamo sanzionarlo. È chiaro poi che anche noi leggiamo i giornali e guardiamo le tv". L'arbitro triestino ha poi aggiunto: "Io sono il primo ad andare a rivedere gli episodi per capire se ho sbagliato e perché, poi se c'è qualche critica che va oltre il fatto tecnico si impara con l'esperienza a gestirla. Noi arbitri non serbiamo rancore, pensiamo alla partita successiva e a fare in modo che certe cose non si ripetano".

Mourinho-Chiffi, cosa è successo

Al termine di Monza-Roma, finita col punteggio di 1-1, Mourinho aveva aspramente criticato la conduzione di gara di Chiffi per aver espulso il giallorosso Celik: "Il risultato è adatto alla partita, con il peggior arbitro trovato in carriera. E ne ho visti tanti di scarsi... Per me è dura giocare con questo arbitro, non è empatico, non crea rapporti con nessuno, espelle un giocatore che scivola perché è stanco morto". Dopo quelle dichiarazioni, il Tribunale federale nazionale della Figc ha inflitto, come sanzione, 10 giornate di stop al tecnico portoghese per "leso prestigio di arbitri e federazione".