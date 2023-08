Roma, Mourinho e Foti squalificati: in panchina va una leggenda del club

In panchina, con il preparatore atletico Stefano Rapetti , dovrebbe accomodarsi, dunque, la vecchia gloria del club capitolino. La Roma punta anche sull'entusiasmo che la presenza di Conti a bordocampo garantirà per provare a battere i granata e partire col piede giusto.

Che fa Bruno Conti nella Roma

Una scelta assunta non solo per causa di forza maggiore, ma anche per un valore simbolico ed in modo da fare di necessità virtù puntando sull'esperienza dell’attuale coordinatore del settore giovanile giallorosso. Bruno Conti, campione del mondo con l'Italia nel 1982, aveva infatti già guidato ad interim la Roma da marzo a giugno 2005 dopo le dimissioni di Luigi Delneri portandola la squadra finale di Coppa Italia e conquistando l'accesso nella vecchia Coppa Uefa.