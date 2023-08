Dybala, rientro sfortunato: nuovo problema muscolare, fuori in Verona-Roma

Nuovo problema fisico per Paulo Dybala . L'attaccante della Roma ha dovuto lasciare il campo, per infortunio, durante la partita di Serie A dei giallorossi sul campo del Verona . Nel secondo tempo, infatti, l'argentino è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco ed è stato sostituito da Mourinho . Al suo posto è entrato Solbakken . Un rientro sfortunato per la Joya, che aveva saltato la prima giornata per squalifica.

Dybala ko, cambio "conservativo"

Dybala è uscito al 68' minuto di gioco. Ha chiesto la sostituzione per il solito problema muscolare all'adduttore destro: si è trattato di un cambio "conservativo" per evitare guai un po' più seri, ma la sua presenza con il Milan è al momento in forte dubbio. L'ex Juventus ha sentito un leggero fastidio e ha deciso di uscire a scopo precauzionale. Era già successo nell'amichevole estiva contro il Tolosa, quando Dybala, dopo aver segnato su punizione, è uscito per un problema simile e per evitare guai più seri.