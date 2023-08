Lukaku, la presentazione in diretta su Dazn

TORINO - Al via venerdì 1 settembre la terza giornata del campionato di Serie A Tim: un turno ricco di emozioni che vedrà proprio nella serata di domani la Roma di José Mourinho impegnata con il Milan di Stefano Pioli. I riflettori del pre-partita si accenderanno su Dazn a partire dalle 19:30 per seguire l’attesissima presentazione di Romelu Lukaku ai tifosi giallorossi. Il match, in programma alle 20:45, sarà trasmesso in esclusiva su Dazn con il commento di Pierluigi Pardo ed Emanuele Giaccherini, insieme ai collegamenti e le analisi dal campo di Giorgia Rossi e Ciro Ferrara.