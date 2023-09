Dybala, la Roma e le ambizioni: "A marzo dobbiamo essere in gioco su tutto"

"Sarà una stagione molto lunga con tante partite. Mi auguro di poter arrivare a marzo con la possibilità di competere per tutte le competizione che abbiamo. È il nostro obiettivo, abbiamo una squadra forte. Sono arrivati giocatori importanti e credo che dobbiamo continuare e migliorare sulla strada dell'anno scorso - ha aggiunto - Lo spirito deve essere questo, dare sempre qualcosa in più, sia in allenamento che durante le partite. Non abbiamo iniziato bene ma sono stato in situazioni peggiori e le cose, poi, sono andate bene. Spero possano andare così anche stavolta".

Il rapporto con Roma e con i tifosi giallorossi

Dybala ha parlato anche del rapporto che ha con la città di Roma, ammettendo di esserne innamorato, per poi aggiungere: "E spero di godermela per un po' ancora...". Poi sui tifosi romanisti ha dichiarato: "Grazie a nome mio e della squadra per il sostegno ogni anno. Per noi è fondamentale. Dopo un anno cosi importante per me, aver ricevuto tutto questo affetto è stato un sostegno incredibile perché non me lo aspettavo. Ho cercato di darvi, durante tutto l'anno, qualcosa indietro di tutto quello che mi avete dato voi. Ci è mancato poco per festeggiare ma per me è stato un anno incredibile in tutti i sensi".