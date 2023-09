Totti, il ritorno alla Roma e Mourinho: "Così ha detto..."

Totti: ritorno a Roma, Lukaku-Dybala e Spalletti

Così si è espresso Totti sul possibile ritorno in giallorosso: "Se Mourinho mi vuole alla Roma? Penso di sì... Così ha detto, no? O avete scritto una str... Se accetto l'invito? Lui ha detto una cosa, ora vediamo. La coppia Lukaku-Dybala ancora non l'abbiamo vista, non hanno giocato insieme. Ci aspettiamo grandi cose. Se si può arrivare in Champions? Con quella coppia si deve: certo la squadra non è partita bene, ma il campionato è lungo. Vero che Lukaku ha segnato due gol in nazionale, ma il Belgio è il Belgio e la Roma è la Roma". Poi un commento sul debutto con l'Italia di Luciano Spalletti: "Alti e bassi: la prima partita così così, la seconda abbastanza bene". E protagonista della vittoria dell'Italia sull'Ucraina è stato Davide Frattesi con una doppietta: il centrocampista, oggi all'Inter, è cresciuto nelle giovanili giallorosse: "Frattesi un rimpianto? Stava alla Roma 20 anni fa... È un buon giocatore, sono contento per lui".