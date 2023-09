Mourinho dopo Roma-Empoli: "Avevo bisogno di Lukaku. Su Paredes..."

"Hanno giocato tutti bene, anche se non era una partita da 7-0. Abbiamo giocato per vincere con tranquillità, facendo una buona gara anche se con alti e bassi dal punto di vista fisico. C'è ancora qualcuno che non è in condizione per giocare 90 minuti ad alta intensità". Lo ha dichiarato Jose Mourinho a Dazn dopo la vittoria della sua Roma contro l'Empoli per 7-0 .

"Mi dispiace per l'Empoli, è il calcio e qualche volta succede di perdere così", ha aggiunto Mourinho. "Per Lukaku è stato perfetto segnare ed uscire felice, ma da quando è arrivato ha pensato solo alla squadra. Dobbiamo imparare ancora a giocare con lui e lui a giocare con noi, serve tempo per migliorare", ha detto lo Special One su Lukaku.

Sempre su Lukaku: "Lui è felice di essere qui, a lui piace vincere e all'Inter non credo abbiano motivo di essere arrabbiati visto che hanno vinto un Derby per 5-1. Devono essere felici per il loro ex mister che aveva bisogno di Lukaku". Infine, Mou ha concluso: "Paredes? Anche lui deve migliorare nella sua intensità e mettere minuti, con la palla è straordinario ma deve capire i nostri movimenti difensivi. Come ho detto ieri il mio obiettivo era vincere oggi, ora il prossimo obiettivo è vincere giovedì. Dobbiamo gestire le forze, ma ci sono partite in cui sarà difficile. Sicuramente faremo qualche cambio".