Roma, recuperato Aouar: Smalling e Pellegrini puntano il Torino

Dopo la netta vittoria contro l'Empoli ( che è costata la panchina a Zanetti ), la prima in campionato, ora la Roma è al lavoro per l' esordio in Europa League contro lo Sheriff Tiraspol. I giallorossi sono pronti a scendere in campo per cercare di ripetersi e replicare la stagione scorsa, terminata con la finale persa contro il Siviglia.

Mourinho deve fare i conti con qualche defezione della rosa e i dubbi maggiori ruotano intorno a Smalling e Pellegrini. Entrambi hanno saltato l'ultima sfida in Serie A e si sono aggregati al resto della squadra da poche ore.

Roma, le condizioni della squadra: recupera Aouar

Mourinho ancora non avrà la squadra al completo a disposizione. Pellegrini e Smalling si sono allenati con il gruppo, ma probabilmente entrambi recupereranno per la sfida contro il Torino in programma domenica 24 settembre. L'allenatore però spera di avere almeno l'inglese in panchina per l'esordio europeo, in base alle risposte che fornirà prima della partenza per la Moldavia. Non solo brutte notizie, infatti Aouar è completamente recuperato e potrà dare un contributo nelle rotazioni.